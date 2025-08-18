بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز سبب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لناديه: "مصطفى فتحي شعر ببعض الآلام في مران الأمس، وخضع لأشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناته من مزق في العضلة الأمامية".

وأوضح "اللاعب سيغيب لبعض الوقت حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق".

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب ثنائي الوسط وليد الكرتي وبلاتي توريه بسبب الإيقاف.

فيما يستمر غياب رمضان صبحي لاستكمال التأهيل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وجمع بيراميدز 4 نقاط حتى الآن من أول جولتين، حيث تعادل مع وادي دجلة 0-0 وفاز على الإسماعيلي 1-0.

