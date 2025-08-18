إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة

شارك إمام عاشور لاعب وسط الأهلي في مران فريقه الجماعي لأول مرة منذ إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وتعرض إمام عاشور لكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباريات كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي، ومنذ وقتها وهو يغيب بسبب الإصابة.

وقال عماد النحاس المدرب العام للأهلي عبر قناة النادي: "إمام عاشور شارك لأول مرة في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة وأدى جزءا من تدريبات الكرة".

وأضاف "إمام مع الوقت سيخوض التدريبات بشكل أكبر حتى يؤدي التدريب بالكامل ويصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق".

وأكمل "محمد علي بن رمضان سليم وشارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وأردف "أي لاعب يعاني من أي إصابة سيخضع لفحص طبي غدا الثلاثاء من أجل تحديد مدة غيابه".

وأشار "أداء الأهلي اختلف أمام فاركو عن مباراة مودرن في بداية الدوري وهذا ما يعمل عليه الجهاز الفني حتى يصل الفريق إلى أفضل حالة فنية ويقدم أفضل أداء ونتائج".

وواصل "الدوري المصري قوي هذا الموسم والنتائج قريبة والدوافع كبيرة لكل الأندية، ولذلك يجب أن نجتهد أكثر لعبور كل الصعوبات".

وأكد "ريبيرو منظم جدا في عمله وكل فرد في منظومة الجهاز الفني يجتهد لإخراج أفضل ما لديه".

وأتم تصريحاته "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين تتيح للمدرب تعويض غياب أي لاعب دون أن يتاثر الفريق".