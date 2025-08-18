إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

الأهلي - إمام عاشور

شارك إمام عاشور لاعب وسط الأهلي في مران فريقه الجماعي لأول مرة منذ إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض إمام عاشور لكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباريات كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي، ومنذ وقتها وهو يغيب بسبب الإصابة.

وقال عماد النحاس المدرب العام للأهلي عبر قناة النادي: "إمام عاشور شارك لأول مرة في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة وأدى جزءا من تدريبات الكرة".

أخبار متعلقة:
بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي

وأضاف "إمام مع الوقت سيخوض التدريبات بشكل أكبر حتى يؤدي التدريب بالكامل ويصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق".

وأكمل "محمد علي بن رمضان سليم وشارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وأردف "أي لاعب يعاني من أي إصابة سيخضع لفحص طبي غدا الثلاثاء من أجل تحديد مدة غيابه".

وأشار "أداء الأهلي اختلف أمام فاركو عن مباراة مودرن في بداية الدوري وهذا ما يعمل عليه الجهاز الفني حتى يصل الفريق إلى أفضل حالة فنية ويقدم أفضل أداء ونتائج".

وواصل "الدوري المصري قوي هذا الموسم والنتائج قريبة والدوافع كبيرة لكل الأندية، ولذلك يجب أن نجتهد أكثر لعبور كل الصعوبات".

وأكد "ريبيرو منظم جدا في عمله وكل فرد في منظومة الجهاز الفني يجتهد لإخراج أفضل ما لديه".

وأتم تصريحاته "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين تتيح للمدرب تعويض غياب أي لاعب دون أن يتاثر الفريق".

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتوريه ورمضان عن مواجهة المصري مصدر من الرابطة لـ في الجول: مباراة البنك والكهرباء الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه "المهاجم الطبيب".. مروان حمدي يخضع لعملية جراحية في قدمه الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي
أخر الأخبار
بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت 39 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي 47 دقيقة | الدوري المصري
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن ساعة | الكرة الأوروبية
النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" ساعة | الدوري المصري
بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511556/إمام-عاشور-يشارك-في-مران-الأهلي-لأول-مرة-منذ-الإصابة