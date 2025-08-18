وجد له ناد آخر.. ريال مايوركا يعلن استعارة كومبولا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

ماراش كومبولا

أعلن نادي ريال مايوركا استعارة ماراش كومبولا لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ريال مايوركا وضع بند أحقية الشراء في عقد كومبولا يبلغ 6 ملايين يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات.

وينتهي عقد الألباني مع روما في 2027.

وخرج كومبولا إلى أكثر من تجربة على سبيل الإعارة منهم ساسولو وإسبانيول.

وكان جوزيه مورينيو قد دخل في خلاف كبير مع كومبولا عندما كان مدربا لروما في 2022.

وطلب مورينيو من كومبولا بأن يجد له ناد آخر لينتقل له بسبب سوء مستواه حسب التقارير الإخبارية.

وكان روما قد استعار كومبولا من هيلاس فيرونا مقابل 3 ملايين يورو ثم فعل بند أحقية الشراء مقابل 26.5 مليون يورو.

