قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتوريه ورمضان عن مواجهة المصري

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب ثنائي الوسط وليد الكرتي وبلاتي توريه بسبب الإيقاف.

فيما يستمر غياب رمضان صبحي لاستكمال التأهيل، ويغيب مصطفى فتحي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وجمع بيراميدز 4 نقاط حتى الآن من أول جولتين، حيث تعادل مع وادي دجلة 0-0 وفاز على الإسماعيلي 1-0.