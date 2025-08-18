جلوبو: أنشيلوتي يتجه لاستبعاد فينيسيوس من قائمة البرازيل

يتجه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل إلى عدم استدعاء فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل منافسيه تشيلي وبوليفيا في فترة التوقف القبلة.

وبحسب صحيفة جلوبو البرازيلية فإن المدرب الإيطالي يتجه لعدم استدعاء فينيسيوس بسبب إيقافه في مباراة تشيلي خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي لا يريد استدعاء فينيسيوس فقط ليلعب مباراة واحدة فقط وهي ضد بوليفيا عقب عودته من الإيقاف.

وتم إيقاف فينيسيوس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ورحل المدرب الإيطالي عن تدريب الملكي بعد نهاية الموسم المحلي وتولى تدريب منتخب البرازيل في يونيو الماضي.

وساهم أنشيلوتي في تأهل البرازيل لكأس العالم 2026 بعد التعادل مع الإكوادور والفوز على باراجواي.