مصدر من الرابطة لـ في الجول: مباراة البنك والكهرباء الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 22:06

كتب : محمد جمال

استاد القاهرة

ساعات قليلة ويتم غلق استاد القاهرة الدولي للصيانة وإصلاح أرضيته وذلك بعدما ظهرت بشكل غير جيد في أول جولتين من الدوري المصري.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء هي الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه للصيانة".

وقررت رابطة الأندية إغلاق استاد القاهرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري بسبب أعمال الصيانة وإصلاح الأرضية.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا "المهاجم الطبيب".. مروان حمدي يخضع لعملية جراحية في قدمه

وبناء عليه ستقام مباراة مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة على استاد هيئة قناة السويس.

وفي الجولة الرابعة سيخوض فريق زد مواجهته ضد وادي دجلة على ملعب المقاولون العرب فيما ستقام مباراة الزمالك ضد فريق فاركو على استاد هيئة قناة السويس.

أما في الجولة الخامسة ستقام مباراتين على استاد السلام الأولى البنك الأهلي ضد طلائع الجيش والثانية الأهلي ضد بيراميدز والمقرر لها يوم 30 أغسطس المقبل.

كما سيواجه فريق مودرن سبورت نظيره حرس الحدود على استاد هيئة قناة السويس.

اتحاد الكرة الدوري المصري استاد القاهرة رابطة الأندية
نرشح لكم
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتوريه ورمضان عن مواجهة المصري "المهاجم الطبيب".. مروان حمدي يخضع لعملية جراحية في قدمه الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي
أخر الأخبار
بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت 39 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي 47 دقيقة | الدوري المصري
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن ساعة | الكرة الأوروبية
النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" ساعة | الدوري المصري
بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511550/مصدر-من-الرابطة-لـ-في-الجول-مباراة-البنك-والكهرباء-الأخيرة-على-استاد-القاهرة-قبل-غلقه