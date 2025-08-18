مصدر من الرابطة لـ في الجول: مباراة البنك والكهرباء الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه

ساعات قليلة ويتم غلق استاد القاهرة الدولي للصيانة وإصلاح أرضيته وذلك بعدما ظهرت بشكل غير جيد في أول جولتين من الدوري المصري.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء هي الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه للصيانة".

وقررت رابطة الأندية إغلاق استاد القاهرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري بسبب أعمال الصيانة وإصلاح الأرضية.

وبناء عليه ستقام مباراة مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة على استاد هيئة قناة السويس.

وفي الجولة الرابعة سيخوض فريق زد مواجهته ضد وادي دجلة على ملعب المقاولون العرب فيما ستقام مباراة الزمالك ضد فريق فاركو على استاد هيئة قناة السويس.

أما في الجولة الخامسة ستقام مباراتين على استاد السلام الأولى البنك الأهلي ضد طلائع الجيش والثانية الأهلي ضد بيراميدز والمقرر لها يوم 30 أغسطس المقبل.

كما سيواجه فريق مودرن سبورت نظيره حرس الحدود على استاد هيئة قناة السويس.