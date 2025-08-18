"المهاجم الطبيب".. مروان حمدي يخضع لعملية جراحية في قدمه

أعلن نادي الإسماعيلي خضوع لاعبه مروان حمدي لعملية جراحية في قدمه اليمنى في أحد مستشفيات القاهرة.

وأصيب مروان حمدي بكسرين بالمشطية الخامسة بقدمه اليمنى خلال مشاركته في مباراة بيراميدز في الدوري.

ويغيب مروان حمدي لمدة شهر بسبب الإصابة قبل أن يعود للتدريبات من جديد مع الإسماعيلي.

واشتهر مروان حمدي باحتفاله الغريب عندما يسجل الأهداف ويرتدي بالطو الطبيب.

ويلعب الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، وذلك بسبب نقلها من استاد الإسماعيلية الخاص بالإسماعيلي.

وكان الاتحاد السكندري خسر أول مباراتين في الدوري أمام المصري ومودرن سبورت.

بينما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت وخسر من بيراميدز.