الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - عبد الرحيم دغموم

انتهت الجولة الثانية من الدوري المصري وشهدت تسجيل 18 هدفا في 10 مباريات.

عبد الرحيم دغموم

النادي : المصري

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

وشهدت الجولة تسجيل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ثنائية في شباك فاركو.

ليتساوى مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري الذي سجل ثنائية في الجولة الأولى.

ليكون دغموم وزيزو هما فقط من نجحا في تسجيل أكثر من هدف في الدوري بعد نهاية الجولة الثانية.

ويأتي في قائمة المسجلين للأهداف في الدوري بعد الجولة الثانية خلف زيزو ودغموم 29 لاعبا.

وكل منهم سجل هدفا واحدا لفريقه.

وجاءت قائمة المسجلين لهدف واحد في الدوري حتى الآن كالآتي:

عمر الساعي – المصري

بابي بادجي – سموحة

نيتس جراديشار – الأهلي

منذر طمين – المصري

غيث مدادحة – طلائع الجيش

محمد شحاتة – الزمالك

ياسين مرعي – الأهلي

علي جمال – زد

مصطفى إبراهيم – الاتحاد السكندري

بدر موسى – بتروجت

أحمد عاطف – مودرن سبورت

سيف الخشاب – كهرباء الإسماعيلية

صابر الشيمي – الجونة

أحمد رضا – الأهلي

حسام حسن – مودرن سبورت

علي الفيل – مودرن سبورت

ناصر ماهر – الزمالك

محمد شريف – الأهلي

محمود رزق – مودرن سبورت

محمد هلال – مودرن سبورت

محمد فخري – فاركو

صلاح محسن – المصري

أحمد الشيخ – حرس الحدود

فادي فريد – الاتحاد السكندري

مروان حمدي – بيراميدز

رفيق كابو – إنبي

أحمد بحبح – بتروجت

محمد مخلوف – المصري

محمد السيد شيكا – كهرباء الإسماعيلية

