أتالانتا يعلن ضم زاليفسكي من إنتر

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 21:28

أعلن نادي أتالانتا التعاقد مع نيكولا زاليفسكي لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف أتالانتا عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن أتالانتا توصل لاتفاق مع إنتر على ضم زاليفسكي مقابل 17 مليون يورو.

وكان إنتر قد فعل بند أحقية شراء اللاعب البولندي الصيف الحالي من روما مقابل 7 ملايين يورو.

وبذلك يكون إنتر قد ربح 10 ملايين يورو بعد شهر من تفعيل بند أحقية الشراء.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع النيراتزوري في 2029.

ولعب زاليفسكي معارا إلى إنتر في النصف الثاني من الموسم الماضي وشارك في 1 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

وتأسس زاليفسكي في أكاديمية روما وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول ومنحه البرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر أن بين إنتر وأتالانتا خلافات بسبب عدم إبرام صفقة أديمولا لوكمان الذي يتمسك به أتالانتا، لكن بحسب التقارير الصحفية فإن هذه الصفقة منفصلة تماما عن أمر اللاعب النيجيري.

