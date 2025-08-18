أتالانتا يعلن ضم زاليفسكي من إنتر
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 21:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا التعاقد مع نيكولا زاليفسكي لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
نيكولا زاليفسكي
النادي : إنتر
ولم يكشف أتالانتا عن مدة التعاقد مع اللاعب.
Benvenuto a Bergamo, Nicola 🇵🇱🙌@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2025
وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن أتالانتا توصل لاتفاق مع إنتر على ضم زاليفسكي مقابل 17 مليون يورو.
وكان إنتر قد فعل بند أحقية شراء اللاعب البولندي الصيف الحالي من روما مقابل 7 ملايين يورو.
وبذلك يكون إنتر قد ربح 10 ملايين يورو بعد شهر من تفعيل بند أحقية الشراء.
وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع النيراتزوري في 2029.
ولعب زاليفسكي معارا إلى إنتر في النصف الثاني من الموسم الماضي وشارك في 1 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.
وتأسس زاليفسكي في أكاديمية روما وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول ومنحه البرتغالي جوزيه مورينيو.
يذكر أن بين إنتر وأتالانتا خلافات بسبب عدم إبرام صفقة أديمولا لوكمان الذي يتمسك به أتالانتا، لكن بحسب التقارير الصحفية فإن هذه الصفقة منفصلة تماما عن أمر اللاعب النيجيري.