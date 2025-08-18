قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي

أعلن ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، وذلك بسبب نقلها من استاد الإسماعيلية الخاص بالإسماعيلي.

وشهدت القائمة انضمام محترف واحد فقط وهو البوركينابي إيريك تراوري.

ويغيب مروان حمدي عن الإسماعيلي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال

الدفاع: محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى – عبد الله محمد – محمد عبد السميع – عبد الرحمن الدح

الوسط: إبراهيم عبد العال – محمد خطاري – علي الملواني – محمد سمير "كونتا" – عبد الرحمن كتكوت – حسن منصور – أنور عبد السلام – نادر فرج

الهجوم: عمر القط – عمرو السعيد – محمد زيدان – إيريك تراوري

وكان الاتحاد السكندري خسر أول مباراتين في الدوري أمام المصري ومودرن سبورت.

بينما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت وخسر من بيراميدز.