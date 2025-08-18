قائمة الاتحاد السكندري – إيزاك يدعم سيد البلد أمام الإسماعيلي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

سافيور إيزاك لاعب الاتحاد السكندري

أعلن أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، وذلك بسبب نقلها من استاد الإسماعيلية الخاص بالإسماعيلي.

أخبار متعلقة:
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها

وشهدت القائمة انضمام لاعب الوسط النيجري إيزاك، الذي انتقل إلى الاتحاد السكندري في الصيف الجاري.

وشارك إيزاك في 5 دقائق من مباراة مودرن سبورت السابقة للاتحاد.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

المرمى: صبحي سليمان – محمود جنش – يوسف نادر

الدفاع: محمود شبانة – مصطفى إبراهيم – محمد سامي – أحمد محمود – أبو بكر إليادي – كريم الديب

الوسط: عمرو صالح – ناصر ناصر – محمد توني – عبد الغني محمد – أحمد عيد – هشام عادل – فان ديريك - سافيور إيزاك

الهجوم: فافيور أكيم – عمرو جمعة – جون إيبوكا – فادي فريد – أدهم علاء

وأعلن الاتحاد عن تواجد حافلات مجانية تتحرك من أمام مقر النادي في تمام الواحدة ظهرا وحتى الثانية ظهرا لنقل الجماهير إلى القاهرة.

وكان الاتحاد السكندري خسر أول مباراتين في الدوري أمام المصري ومودرن سبورت.

بينما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت وخسر من بيراميدز.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتوريه ورمضان عن مواجهة المصري مصدر من الرابطة لـ في الجول: مباراة البنك والكهرباء الأخيرة على استاد القاهرة قبل غلقه "المهاجم الطبيب".. مروان حمدي يخضع لعملية جراحية في قدمه الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي
أخر الأخبار
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" 38 دقيقة | الدوري المصري
بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري 41 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة 42 دقيقة | الدوري المصري
بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول 51 دقيقة | ميركاتو
سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان 55 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511545/قائمة-الاتحاد-السكندري-إيزاك-يدعم-سيد-البلد-أمام-الإسماعيلي