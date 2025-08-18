قائمة الاتحاد السكندري – إيزاك يدعم سيد البلد أمام الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، وذلك بسبب نقلها من استاد الإسماعيلية الخاص بالإسماعيلي.

وشهدت القائمة انضمام لاعب الوسط النيجري إيزاك، الذي انتقل إلى الاتحاد السكندري في الصيف الجاري.

وشارك إيزاك في 5 دقائق من مباراة مودرن سبورت السابقة للاتحاد.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

المرمى: صبحي سليمان – محمود جنش – يوسف نادر

الدفاع: محمود شبانة – مصطفى إبراهيم – محمد سامي – أحمد محمود – أبو بكر إليادي – كريم الديب

الوسط: عمرو صالح – ناصر ناصر – محمد توني – عبد الغني محمد – أحمد عيد – هشام عادل – فان ديريك - سافيور إيزاك

الهجوم: فافيور أكيم – عمرو جمعة – جون إيبوكا – فادي فريد – أدهم علاء

وأعلن الاتحاد عن تواجد حافلات مجانية تتحرك من أمام مقر النادي في تمام الواحدة ظهرا وحتى الثانية ظهرا لنقل الجماهير إلى القاهرة.

وكان الاتحاد السكندري خسر أول مباراتين في الدوري أمام المصري ومودرن سبورت.

بينما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت وخسر من بيراميدز.