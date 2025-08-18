مكتشف لامين يامال لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 21:02

كتب : عبد الرحمن شريف

لامين يامال - برشلونة

مدح لورينت كوبالا مكتشف لامين يامال عندما كان في أكاديمية لاتوريتا اللاعب كثيرا مشيرا إلى أنه يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وقال كوبالا لـ FilGoal.com: "لامين يامال يستحق الكرة الذهبية بكل تأكيد، وذلك عطفا على ما قدمه مع برشلونة في موسم صعب كان هو من يحل الصعاب التي تواجه الفريق في مختلف الظروف".

وأضاف "كلاعب كرة قدم هو أكثر لاعب ممتع، وأظهر الجودة الكبيرة في الملعب للجماهير، مع مرور الوقت سيكون رقم واحد في برشلونة".

وتابع "هانز فليك مدرب الفريق ساعد لامين كثيرا في التطور، وذلك بسبب الحرية المطلقة التي يتركها المدير الفني الألماني للاعب بالملعب ولا يقيده بتعليمات خاصة".

وأنهى حديثه قائلا: "لامين يامال تطور كثيرا، وهذا التطور سيساعده فيما هو قادم هذا الموسم، لامين بمثابة القائد للفريق ويتحرك في جميع الأماكن ويوزع اللعب ويصنع الأهداف ويبحث عن تسجيل أهداف، أنه مميز وسيقدم موسما كبيرا يليق باسمه".

وتأسس اللاعب المغربي الأصل في أكاديمية لاتوريتا في كتالونيا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وشارك الجناح الأيمن في 55 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل 18 هدفا وصنع 25 آخرين.

وفي المباراة الأولى خلال الموسم الحالي ضد ريال مايوركا تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 107 مباراة مع برشلونة وسجل 26 هدفا وصنع 35.

