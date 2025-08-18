سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور

اقترب نادي ليدز يونايتد من التعاقد مع نوح أوكافور لاعب ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ليدز قدم عرضا بقيمة 20 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن النادي الإنجليزي اتفق مع اللاعب السويسري على عقد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى نابولي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

ولعب أوكافور مع نابولي 4 مباريات فقط دون التسجيل أو الصناعة.

بينما لعب مع ميلان في الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وصنع مرتين.

وإجمالا لعب الجناح الأيسر مع ميلان 54 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وينتهي تعاقد أوكافور مع ميلان في 2028.

وكان ميلان قد تعاقد مع أوكافور في صيف 2023 مقابل 15.5 مليون يورو.