قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة الفريق للتوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

ويلعب الأرجنتين في سبتمبر ضد كل من فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا يوم 5 سبتمبر، ومباراة الإكوادور يوم 10 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة غياب إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي.

كما شهدت عودة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – والتر بينيتيز (كريستال بالاس) – جيرونيمو رولي ( أولمبيك مارسيليا)

الدفاع: كريستيان روميرو (توتنام) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) - ناهويل مولينا (أتليتكو مدريد) – جونزالو مونتيل (ريفير بليت) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) – خوان فويس (فياريال) – نيكولاس تاليافيجو (أولمبيك ليون) – ماركوس أكونا (ريفير بليت)

الوسط: خوليو سولير (بورنموث) – فاكوندو ميدينا (مارسيليا) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - آلان فاريلا (بورتو) – ليوناردو باريديس (بوكا جونيورز) – تياجو ألمادا (أتليتكو مدريد) – نيكولاس باز (كومو) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - كلاوديو إيتشيفيريا (مانشستر سيتي) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) – فالنتين كاربوني (جنوى)

الهجوم: جوليانو سيميوني (أتليتكو مدريد) – أنخيل كوريا – (تايجرز) – خوليان الفاريز (أتليتكو مدريد) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر) – خوسي مانويل لوبيز (بالميراس)

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الإكوادور صاحب المركز الثاني بعد مرور 16 جولة من التصفيات.