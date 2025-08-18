قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة الفريق للتوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

ويلعب الأرجنتين في سبتمبر ضد كل من فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا يوم 5 سبتمبر، ومباراة الإكوادور يوم 10 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة غياب إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي.

كما شهدت عودة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – والتر بينيتيز (كريستال بالاس) – جيرونيمو رولي ( أولمبيك مارسيليا)

الدفاع: كريستيان روميرو (توتنام) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) - ناهويل مولينا (أتليتكو مدريد) – جونزالو مونتيل (ريفير بليت) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) – خوان فويس (فياريال) – نيكولاس تاليافيجو (أولمبيك ليون) – ماركوس أكونا (ريفير بليت)

الوسط: خوليو سولير (بورنموث) – فاكوندو ميدينا (مارسيليا) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - آلان فاريلا (بورتو) – ليوناردو باريديس (بوكا جونيورز) – تياجو ألمادا (أتليتكو مدريد) – نيكولاس باز (كومو) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - كلاوديو إيتشيفيريا (مانشستر سيتي) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) – فالنتين كاربوني (جنوى)

الهجوم: جوليانو سيميوني (أتليتكو مدريد) – أنخيل كوريا – (تايجرز) – خوليان الفاريز (أتليتكو مدريد) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر) – خوسي مانويل لوبيز (بالميراس)

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الإكوادور صاحب المركز الثاني بعد مرور 16 جولة من التصفيات.

تصفيات كأس العالم
