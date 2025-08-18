مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:33
كتب : FilGoal
أوضح مصدر من شركة تذكرتي الخاصة بحجز تذاكر مباريات الدوري المصري آلية تغيير الفريق المفضل لكل فرد من الجمهور أثناء الموسم.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "إذا اختار مشجع فريقه المفضل على موقع تذكرتي بالخطأ وأراد تغييره".
وأضاف "فيمكنه ذلك عن طريق خدمة العملاء الهاتفية وبالفعل نغير الفريق المفضل لمشجعين أحيانا كثيرة لكن لا يمكن أن نترك الأمر مفتوح على مصراعيه".
ويحق لكل فرد من الجمهور اختيار فريق واحد فقط لحجز مبارياته طوال الموسم في الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.
ويتم حجز تذاكر مباريات الدوري عن طريق موقع تذكرتي، ودخول المباريات عن طريق بطاقة المشجع Fan id.
