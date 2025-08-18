تقرير: سانشو يرد على عرض روما

رد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد على عرض روما للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب بن جاكوبز الصحفي في إذاعة توك سبورت فإن سانشو رفض العرض المقدم من روما.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا في وقت سابق فإن اللاعب الإنجليزي طلب الحصول على مهلة للتفكير قبل الرد وإعطاء قراره الأخير.

وأفاد الموقع أن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني للجيالوروسي تحدث مع سانشو مرتين لإقناعه بالانضمام إلى روما.

وكانت التقارير الصحفية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قد وافق على عرض روما وسمح له بالحديث مع اللاعب الإنجليزي لإقناعه بعرضه.

ووفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن بعد توصل روما لاتفاق مع مانشستر يونايتد على استعارة سانشو مع إمكانية الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، فإن النادي الإيطالي عرض عليه خفض راتبه السنوي في مقابل التوقيع على عقد لمدة 5 مواسم بموجبه يحصل سنويا على 4.5 مليون يورو.

وبذلك يكون اللاعب إجمالا حصل على راتبا كبيرا لكن على عدة أعوام.

ويستمر تعاقد سانشو مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي.

معضلة سانشو

ضم مانشستر يونايتد سانشو قادما من دورتموند في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.9 مليون دولار).

ولعب سانشو الموسم الماضي 2024 - 2025 معارا إلى تشيلسي، مع خيار الشراء.

ولكن تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بعدما رفض الشروط الشخصية للاعب، وأعاده إلى يونايتد.

ولعب سانشو بصحبة البلوز في 42 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

واستبعد مانشستر يونايتد سانشو ضمن 5 لاعبين من الفريق الأول، إلى جانب ماركوس راشفورد، وتيريل مالاسيا، وأليخاندرو جارناتشو، وأنتوني.

إجمالا خاض سانشو 83 مباراة مع يونايتد، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق في مواجهة درع المجتمع 2024 أمام مانشستر سيتي حين دخل كبديل.

وخاض 3 مباريات فقط في موسم 2023 - 2024 بعد خلاف مع إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد، ليتم استبعاده ويعود إلى دورتموند في يناير 2024.

تعاقدات روما

تعاقد الجيالوروسي خلال الصيف الجاري مع ديفيس فاسكيز من ميلان دون مقابل ورادوسلاف زيليزني من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واستعار روما أيضا دانييلي جيلاردي من هيلاس فيرونا مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء، وكذلك إيفان فيرجسون من برايتون مقابل 3 ملايين يورو بوجود بند أحقية الشراء.

ونيل العيناوي من لانس مقابل 23.5 مليون يورو وويسلي من فلامنجو بـ 25 مليون يورو ويعتبر الصفقة الأغلى له حتى الآن في الصيف.