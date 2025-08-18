"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

أصدرت رابطة مشجعي نادي موناكو بيانا غاضبا من إمكانية بيع دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي.

وجاء بيان مشجعي موناكو كالتالي:

بيع القائد؟ خيانة للمشجعين

أخبار متعلقة:
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه

في مفاجأة كبرى اكتشفنا عبر وسائل الإعلام يوم الأحد 17 أغسطس أمر الرحيل المحتمل لدينيس زكريا إلى السعودية.

دينيس زكريا قائد الفريق من الموسم الماضي ولاعب هام قدم الكثير داخل الملعب وفي غرفة الملابس، وأظهر ذلك مجددًا وكان عاملا حاسما في الفوز على لو هافر.

في عدة مقابلات قبل الموسم كرر مديرنا الرياضي أن هدف النادي هو ضمان الاستقرار والاقتراب أكثر من باريس سان جيرمان. هل اختفت هذه الكلمات أمام شيك ضخم؟ النادي مستعد للتخلي عن مشروعه الرياضي أمام مبلغ مالي كبير؟

رابطة مشجعي موناكو تتساءل عن الرسالة التي يوجهها النادي إلى لاعبيه ومشجعيه، وتأمل أن يعيد النادي التفكير في التأثير الرياضي وغير الرياضي الذي قد يترتب على مثل هذا القرار.

إذا تم هذا الانتقال، فنحن ننتظر إجابات واضحة وشفافة من إدارة النادي.

هل لدى نادينا مشروع رياضي وإمكانيات لتحقيق طموحاته؟

للأمام موناكو إلى الأبد.

Image

وانتقل السويسري دينيس زكريا إلى موناكو قادما من يوفنتوس في صيف 2023.

ووقع زكريا على عقد يربطه بموناكو حتى صيف 2028.

لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما انضم ليوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير 2022 وقضى 6 أشهر بقميص السيدة العجوز.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وأعير الموسم الماضي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يفعَل النادي اللندني بند أحقية الشراء مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض زكريا 11 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا بقميص البلوز.

ومع موناكو الذي يتمسك به جماهيره، لعب 63 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 5.

موناكو الأهلي السعودي دينيس زكريا
نرشح لكم
بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول إيرادات استثنائية لبطولة السوبر السعودي في هونج كونج مؤتمر ميندي: حضرنا إلى هونج كونج لتحقيق لقب السوبر السعودي مؤتمر يايسله: لم نأت للاستمتاع بجمال هونج كونج.. ومنحنا اللاعبين حرية اختيار القائد الرياضية: أهلي جدة يفاضل بين لوكاتيلي وزكريا وفوفانا مؤتمر بنزيمة: المواجهة بين اتحاد جدة والنصر وليست أنا ضد رونالدو
أخر الأخبار
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري 37 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة 38 دقيقة | الدوري المصري
بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول 46 دقيقة | ميركاتو
سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان 51 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511539/خيانة-مقابل-شيك-ضخم-بيان-مشجعي-موناكو-عن-انتقال-زكريا-إلى-الأهلي-السعودي