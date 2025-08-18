"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي

أصدرت رابطة مشجعي نادي موناكو بيانا غاضبا من إمكانية بيع دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي.

وجاء بيان مشجعي موناكو كالتالي:

بيع القائد؟ خيانة للمشجعين

في مفاجأة كبرى اكتشفنا عبر وسائل الإعلام يوم الأحد 17 أغسطس أمر الرحيل المحتمل لدينيس زكريا إلى السعودية.

دينيس زكريا قائد الفريق من الموسم الماضي ولاعب هام قدم الكثير داخل الملعب وفي غرفة الملابس، وأظهر ذلك مجددًا وكان عاملا حاسما في الفوز على لو هافر.

في عدة مقابلات قبل الموسم كرر مديرنا الرياضي أن هدف النادي هو ضمان الاستقرار والاقتراب أكثر من باريس سان جيرمان. هل اختفت هذه الكلمات أمام شيك ضخم؟ النادي مستعد للتخلي عن مشروعه الرياضي أمام مبلغ مالي كبير؟

رابطة مشجعي موناكو تتساءل عن الرسالة التي يوجهها النادي إلى لاعبيه ومشجعيه، وتأمل أن يعيد النادي التفكير في التأثير الرياضي وغير الرياضي الذي قد يترتب على مثل هذا القرار.

إذا تم هذا الانتقال، فنحن ننتظر إجابات واضحة وشفافة من إدارة النادي.

هل لدى نادينا مشروع رياضي وإمكانيات لتحقيق طموحاته؟

للأمام موناكو إلى الأبد.

وانتقل السويسري دينيس زكريا إلى موناكو قادما من يوفنتوس في صيف 2023.

ووقع زكريا على عقد يربطه بموناكو حتى صيف 2028.

لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما انضم ليوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير 2022 وقضى 6 أشهر بقميص السيدة العجوز.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وأعير الموسم الماضي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يفعَل النادي اللندني بند أحقية الشراء مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض زكريا 11 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا بقميص البلوز.

ومع موناكو الذي يتمسك به جماهيره، لعب 63 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 5.