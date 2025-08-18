تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:22
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي رد قيمة تذاكر مباراة مودرن سبورت والزمالك المحجوزة سابقا إلى الجماهير، وذلك بعد تغيير ملعب اللقاء.
وكشفت شركة تذكرتي عن رد قيمة التذاكر طبقا لوسيلة الدفع المستخدمة عند الحجز.
وكانت المباراة ستقام في استاد القاهرة، ولكن سبب غلقه للصيانة سيتم نقلها إلى استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.
ولذلك تم فتح باب حجز تذاكر المباراة من جديد في استاد هيئة قناة السويس.
ويستضيف استاد هيئة قناة السويس المباراتين المقبلتين للزمالك كونه الملعب البديل لكل من الزمالك ومودرن سبورت.
ومن المقرر أن يعود استاد القاهرة لاستقبال المباريات من جديد يوم 30 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز.
وهناك 5 مباريات من المقرر نقلها خلال الفترة المقبلة بسبب استضافة استاد القاهرة لهم في 10 أيام.
