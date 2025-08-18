رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

إبيريتشي إيزي - كريستال بالاس

دخل دانييل ليفي رئيس نادي توتنام في مفاوضات بشكل مباشر مع ستيف باريش مالك كريستال بالاس لضم إبيريتشي إيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ليفي عرض على باريش التعاقد مع إيزي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

وقال أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس لشبكة سكاي سبورتس في وقت سابق: "هناك الكثير من الشائعات حول إبيريتشي إيزي ومارك جويهي لكنهما كانا ملتزمين بنسبة 100٪ مع المجموعة وأثبتا ذلك بشكل كبير".

أخبار متعلقة:
جلاسنر: أتوقع أن إيزي وجويهي سيلعبان معنا مجددا رومانو: توتنام يرفع عرضه لضم إيزي أثليتك توضح موقف مفاوضات توتنام لضم إيزي.. وإمكانية مشاركته ضد تشيلسي بي بي سي: توتنام يسرع وتيرة المفاوضات لضم إيزي

وأنهى حديثه قائلا: "الثنائي سيأتي إلى مركز التدريبات لخوض المران بشكل طبيعي وأتوقع أن يكون جاهزا للعب معنا ضد فريدريكستاد".

مفاوضات إيزي

أوضح تقرير من ذا أثلتيك أن توتنام يواصل المفاوضات من أجل ضمه ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن ما يعطل الصفقة إلى الآن هو بحث كريستال بالاس على بديل لإيزي.

ويسعى نادي توتنام إلى إبرام صفقة إبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب بي بي سي فإن توتنام يسرع وتيرة المفاوضات مع كريستال بالاس لضم إبيريتشي إيزي.

ووفقا لـ بي بي سي سيتم دفع مبلغ أقل قليلا من الشرط الجزائي البالغ 68 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإنجليزي أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى توتنام للعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

كريستال بالاس توتنام ميركاتو إبيريتشي إيزي
نرشح لكم
مكتشف لامين يامل لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور تقرير: سانشو يرد على عرض روما "خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه
أخر الأخبار
مكتشف لامين يامل لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور ساعة | أمريكا
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم ساعة | الدوري المصري
تقرير: سانشو يرد على عرض روما ساعة | الكرة الأوروبية
"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي ساعة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها ساعة | الدوري المصري
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511537/رومانو-رئيس-توتنام-يتفاوض-مباشرة-مع-مالك-بالاس-لضم-إيزي