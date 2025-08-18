لأول مرة منذ شهر.. عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - أحمد فتوح

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية وتقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه في الفترة الماضية، بجانب التزام اللاعب بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، والتأكد من جاهزيته بدنيًا للمشاركة في التدريبات.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، وبعدها شارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

أخبار متعلقة:
وغاب فتوح عن مران الزمالك الجماعي منذ شهر بسبب أزمة تركه معسكر الفريق وظهوره في أحد الحفلات في الساحل الشمالي بالتحديد يوم 19 يوليو الماضي.

بعدها قرر الزمالك إيقاف أحمد فتوح وتغريمه وتحويله للتحقيق.

قبل أن يعود اللاعب ويعتذر لإدارة النادي والجماهير، وينتظم في التدريبات مرة أخرى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري أحمد فتوح
