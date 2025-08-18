المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

جون لوكومي - بولونيا

قدم نادي سندرلاند عرضا رسميا إلى نظيره بولونيا للتعاقد مع جون لوكومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن سندرلان أرسل عرضه إلى بولونيا لكن النادي الإيطالي رفض العرض ويرغب في الاحتفاظ به.

وأفاد رومانو أن لوكومي يرغب في الانتقال إلى سندرلاند وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
سندرلاند يعلن ضم مدافع سان جيرمان سندرلاند يعلن ضم عمر ألديريتي ويكسر حاجز 130 مليون جنيه استرليني سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي سندرلاند يضم مدافع الكونغو الديمقراطية

وكان بولونيا قد تعاقد مع المدافع في صيف 2022 قادما من جينك البلجيكي مقابل 8 ملايين يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في الصيف المقبل مما يمكنه التوقيع لأي ناد بداية من يناير القادم.

وباع بولونيا خلال الصيف الجاري دان ندوي إلى نوتنجاهم فورست وسام بوكيما لنابولي.

ووصل مجموع صفقات النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي إلى 132 مليون جنيه استرليني.

تعاقدات القطط السوداء

تعاقد النادي الملقب بالقطط السوداء خلال الصيف الجاري مع 11 لاعبا حتى الآن.

إذ ضم سندرلاند لاعب تشيلسي مارك جويو على سبيل الإعارة وضم بشكل نهائي أرثر ماسواكو من بكشتاش.

وكذلك روبن روفس من نيميخين الهولندي وجرانيت تشاكا من باير ليفركوزن.

ونوح صاديقي من يونيو سانت جيلوا وشمس الدين طالبي من كلوب بروج.

بالإضافة إلى إنزو لو في من روما وسيمون أدينجرا من برايتون وحبيب ديارا الذي جاء من ستراسبورج.

جون لوكومي بولونيا سندرلاند
نرشح لكم
مكتشف لامين يامل لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور تقرير: سانشو يرد على عرض روما "خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه
أخر الأخبار
مكتشف لامين يامل لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور ساعة | أمريكا
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم ساعة | الدوري المصري
تقرير: سانشو يرد على عرض روما ساعة | الكرة الأوروبية
"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي ساعة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها ساعة | الدوري المصري
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511535/المزيد-من-التدعيمات-تقرير-سندرلاند-يقدم-عرضا-لبولونيا-لضم-لوكومي