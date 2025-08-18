المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي

قدم نادي سندرلاند عرضا رسميا إلى نظيره بولونيا للتعاقد مع جون لوكومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن سندرلان أرسل عرضه إلى بولونيا لكن النادي الإيطالي رفض العرض ويرغب في الاحتفاظ به.

وأفاد رومانو أن لوكومي يرغب في الانتقال إلى سندرلاند وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وكان بولونيا قد تعاقد مع المدافع في صيف 2022 قادما من جينك البلجيكي مقابل 8 ملايين يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في الصيف المقبل مما يمكنه التوقيع لأي ناد بداية من يناير القادم.

وباع بولونيا خلال الصيف الجاري دان ندوي إلى نوتنجاهم فورست وسام بوكيما لنابولي.

ووصل مجموع صفقات النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي إلى 132 مليون جنيه استرليني.

تعاقدات القطط السوداء

تعاقد النادي الملقب بالقطط السوداء خلال الصيف الجاري مع 11 لاعبا حتى الآن.

إذ ضم سندرلاند لاعب تشيلسي مارك جويو على سبيل الإعارة وضم بشكل نهائي أرثر ماسواكو من بكشتاش.

وكذلك روبن روفس من نيميخين الهولندي وجرانيت تشاكا من باير ليفركوزن.

ونوح صاديقي من يونيو سانت جيلوا وشمس الدين طالبي من كلوب بروج.

بالإضافة إلى إنزو لو في من روما وسيمون أدينجرا من برايتون وحبيب ديارا الذي جاء من ستراسبورج.