راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس

قرر نادي مارسيليا الفرنسي استبعاد كل من أدريان رابيو وجوناثان رو ثنائي الفريق.

وكشف راديو مونت كارلو، أن نادي مارسيليا قرر استبعاد الثنائي بسبب مشادة نشبت بينهما في غرفة خلع الملابس.

وذلك عقب هزيمة مارسيليا أمام رين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بهدف دون رد.

وعقب المباراة نشبت مشادة كلامية ولفظية بين لاعب الوسط الفرنسي والمهاجم الإنجليزي.

وتطور الأمر بينهما إلى مشادة واشتباك بالأيدي في غرفة خلع الملابس.

وسيعمل نادي مارسيليا على معاقبة الثنائي بالتبرع لمؤسسة مارسيليا الخيرية.

ومن ثم يعود الثنائي إلى تدريبات الفريق الجماعية مرة أخرى بعد الاعتذار عما بدر منه.

وسيغيب أدريان رابيو وجوناثان رو عن مران مارسيليا الجماعي اليوم الإثنين بسبب المشادة.

ويلعب مارسيليا في المباراة الثانية للدوري الفرنسي ضد نادي باريس.