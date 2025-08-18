سكاي: نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

يدرس نادي نابولي استبعاد روميلو لوكاكو من قائمة الفريق.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا بعد إصابته.

ويستهدف نادي نابولي التعاقد مع جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب قناة ميدياست فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الجنوب طلب من نابولي تعويض روميلو لوكاكو الذي تعرض لإصابة بالتعاقد مع زيركزي.

ويعتبر موقف زيركزي أفضل من زميله راسموس هويلوند الذي تم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال والذي يعد خارج حسابات روبن أموريم مدرب الفريق.

وأعلن نادي نابولي أن مهاجمه روميلو لوكاكو سيغيب لفترة بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضح النادي في بيان: "أن لوكاكو تعرض لإصابة قوية في الفخذ الأيسر خلال المباراة الودية ضد أولمبياكوس".

وأضاف "بدأ البلجيكي الدولي برنامجه التأهيلي، وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

فيما ذكرت تقارير إيطالية عديدة أن لوكاكو قد يغيب لشهرين أو 3 أشهر.

التقارير أفادت أن نابولي يبحث عن مهاجم جديد لتعويض غياب لوكاكو.

يذكر أن لورنتسو لوكا المنضم حديثا من أودينيزي أصبح الخيار الوحيد في مركز المهاجم الصريح حاليا.

وذلك بعد رحيل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى تورينو وجاكومو راسبادوري إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

ويبدأ نابولي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي يوم السبت المقبل أمام مضيفه ساسولو.

روميلو لوكاكو
نرشح لكم
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان وجد له ناد آخر.. ريال مايوركا يعلن استعارة كومبولا أتالانتا يعلن ضم زاليفسكي من إنتر مكتشف لامين يامال لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة
أخر الأخبار
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
النحاس يوضح موقف عبد القادر في الأهلي ومنافسة الشناوي وشوبير.. و"أزمات غرفة الملابس" 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد بيان الجماهير الغاضب.. تقرير: دينيس زكريا يرفض عرضين من أهلي جدة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة 37 دقيقة | الدوري المصري
بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول 46 دقيقة | ميركاتو
سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان 51 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511532/سكاي-نابولي-يدرس-استبعاد-لوكاكو-من-قائمة-الفريق