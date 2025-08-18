سكاي: نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق

يدرس نادي نابولي استبعاد روميلو لوكاكو من قائمة الفريق.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا بعد إصابته.

ويستهدف نادي نابولي التعاقد مع جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب قناة ميدياست فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الجنوب طلب من نابولي تعويض روميلو لوكاكو الذي تعرض لإصابة بالتعاقد مع زيركزي.

ويعتبر موقف زيركزي أفضل من زميله راسموس هويلوند الذي تم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال والذي يعد خارج حسابات روبن أموريم مدرب الفريق.

وأعلن نادي نابولي أن مهاجمه روميلو لوكاكو سيغيب لفترة بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضح النادي في بيان: "أن لوكاكو تعرض لإصابة قوية في الفخذ الأيسر خلال المباراة الودية ضد أولمبياكوس".

وأضاف "بدأ البلجيكي الدولي برنامجه التأهيلي، وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

فيما ذكرت تقارير إيطالية عديدة أن لوكاكو قد يغيب لشهرين أو 3 أشهر.

التقارير أفادت أن نابولي يبحث عن مهاجم جديد لتعويض غياب لوكاكو.

يذكر أن لورنتسو لوكا المنضم حديثا من أودينيزي أصبح الخيار الوحيد في مركز المهاجم الصريح حاليا.

وذلك بعد رحيل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى تورينو وجاكومو راسبادوري إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

ويبدأ نابولي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي يوم السبت المقبل أمام مضيفه ساسولو.