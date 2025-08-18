الإيفواري سيبقى في إسبانيا.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني عن تعاقده مع المدافع الإيفواري إريك بايلي.
إريك بايلي
النادي : ريال أوفييدو
وصعد ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني حديثا.
وبدأ ريال أوفييدو مسيرته في الدوري بخسارة أمام فياريال 2-0.
ويأتي ذلك بعد فشل انتقال المدافع الإيفواري إلى النجمة السعودي. الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.
وانتهى عقد بايلي مع فياريال ليصبح لاعبا حرا.
وشارك بايلي مع فياريال الموسم الماضي، في 12 مباراة فقط.
وتنقل بايلي بين أندية أوروبية عديدة، بداية من إسبانيول ثم فياريال قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد.
وقضى بايلي مع الشياطين الحمر أطول فترة احتراف له.
كما ذهب معاراً للدوري الفرنسي عبر فريق مارسيليا، لينتقل بعدها لفريق بشكتاش التركي، ومنه يعود إلى فياريال مرة أخرى.
نرشح لكم
مكتشف لامين يامال لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة إلتشي يعلن ضم أندري سيلفا قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة مؤتمر ألونسو: ماستانتونو قد يشارك أمام أوساسونا.. وشائعات كثيرة لحقت بـ رودريجو سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا بعد تسجيل جارسيا.. سبورت: برشلونة يستعد لرحيل بينيا بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية
أخر الأخبار
أتالانتا يعلن ضم زاليفسكي من إنتر 34 دقيقة | ميركاتو