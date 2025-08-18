الإيفواري سيبقى في إسبانيا.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

إريك بايلي - ريال أوفييدو

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني عن تعاقده مع المدافع الإيفواري إريك بايلي.

إريك بايلي

النادي : ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

وصعد ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني حديثا.

وبدأ ريال أوفييدو مسيرته في الدوري بخسارة أمام فياريال 2-0.

أخبار متعلقة:
بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو رومانو: يوفنتوس يرفض عرضا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي.. والتفاصيل المالية إلتشي يعلن ضم أندري سيلفا

ويأتي ذلك بعد فشل انتقال المدافع الإيفواري إلى النجمة السعودي. الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

وانتهى عقد بايلي مع فياريال ليصبح لاعبا حرا.

وشارك بايلي مع فياريال الموسم الماضي، في 12 مباراة فقط.

وتنقل بايلي بين أندية أوروبية عديدة، بداية من إسبانيول ثم فياريال قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد.

وقضى بايلي مع الشياطين الحمر أطول فترة احتراف له.

كما ذهب معاراً للدوري الفرنسي عبر فريق مارسيليا، لينتقل بعدها لفريق بشكتاش التركي، ومنه يعود إلى فياريال مرة أخرى.

إريك بايلي الدوري الإسباني ريال أوفييدو
نرشح لكم
مكتشف لامين يامال لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة إلتشي يعلن ضم أندري سيلفا قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة مؤتمر ألونسو: ماستانتونو قد يشارك أمام أوساسونا.. وشائعات كثيرة لحقت بـ رودريجو سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا بعد تسجيل جارسيا.. سبورت: برشلونة يستعد لرحيل بينيا بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية
أخر الأخبار
"المهاجم الطبيب".. مروان حمدي يخضع لعملية جراحية في قدمه 7 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا 20 دقيقة | الدوري المصري
أتالانتا يعلن ضم زاليفسكي من إنتر 34 دقيقة | ميركاتو
قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي 35 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الاتحاد السكندري – إيزاك يدعم سيد البلد أمام الإسماعيلي 40 دقيقة | الدوري المصري
مكتشف لامين يامال لـ في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511531/الإيفواري-سيبقى-في-إسبانيا-إريك-بايلي-إلى-ريال-أوفييدو