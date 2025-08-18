رومانو: يوفنتوس يرفض عرضا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي.. والتفاصيل المالية

رفض يوفنتوس عرضا من أهلي جدة السعودي للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن يوفنتوس رفض عرضا من أهلي جدة مقابل 25 مليون يورو.

واتجه الأهلي إلى خيارات أخرى أبرزهم دينيس زكريا لاعب موناكو.

اللاعب المنتظر سيتم قيده في القائمة بدلًا عن الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الفريق منذ صيف 2023.

وتكثّف إدارة النادي تحركاتها لحسم الملف خلال الأيام المقبلة، كي يحصل يايسله على لاعب الوسط الجديد بعد الفراغ من استحقاق كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه هونج كونج من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

ويواجه أهلي جدة نظيره القادسية، الأربعاء، ضمن نصف نهائي البطولة، التي تجمع بين اتحاد جدة والنصر الثلاثاء.

وانضم الفرنسي إنزو ميلو إلى كتيبة بطل نخبة آسيا الصيف الجاري.

وعلى صعيد التعاقدات المحلية، انضم الجناح صالح أبو الشامات من الخليج، ومحمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، من الاتفاق، وعبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، من الرياض.

ويقترب موناكو من الموافقة على عرض أهلي جدة لضم زكريا (طالع التفاصيل).