إلتشي يعلن ضم أندري سيلفا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 18:38

أعلن نادي إلتشي الإسباني التعاقد مع أندري سيلفا قادما من لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن العقد مع اللاعب يمتد لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن إلتشي أبرم الصفقة مقابل مليون يورو مع مليون ونصف كمكافآت.

قضى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى فيردر بريمن.

ولعب سيلفا 8 مباريات وسجل هدفا ولم يصنع.

وإجمالا خاض سيلفا الموسم الماضي 23 مباراة وأحرز هدفين وصنع 3 آخرين.

وعقدت الكثير من التطلعات على سيلفا عندما انتقل إلى ميلان في صيف 2017 مقابل 38 مليون يورو قادما من بورتو.

لكن اللاعب تخبط كثيرا وانتقل إلى إشبيلية وأينتراخت فرانكفورت ولايبزج وريال سوسيداد ثم بريمن والعودة بعد انتهاء إعارته إلى لايبزج.

وينتهي عقد سيلفا في صيف 2026.

