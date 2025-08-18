للمرة الثانية على التوالي.. أوسكار رويز يجتمع بحكام الجولة السابقة من الدوري لتقييم مستواهم

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بحكام الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وذلك من أجل مناقشة ما جاء في مباريات الجولة من حالات وتقييم مستواهم وقراراتهم التحكيمية.

وقرر الكولومبي أوسكار رويز الاجتماع مع الحكام وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما فعل ذلك بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من الدوري.

أخبار متعلقة:
بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام كما انفرد في الجول - "إيقاف هاني مباراة واحدة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية

وأدار محمد العتباني مباراة غزل المحلة ضد سموحة. ومحمد عباس مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.

ومحمود ناصف مباراة إنبي ووادي دجلة، ومحمد معروف الأهلي وفاركو.

ومصطفى عثمان حرس الحدود والبنك الأهلي، وجلال أحمد بتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

وأحمد الغندور مباراة طلائع الجيش والمصري، وأمين عمر بيراميدز والإسماعيلي.

وحمادة القلاوي الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، ومحمود بسيوني زد وسيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري أوسكار رويز لجنة الحكام
نرشح لكم
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها لأول مرة منذ شهر.. عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك مران الزمالك – انتظام محمد السيد وشيكو بانزا يجتاز الاختبار الطبي بعد تعرضه لحادث سير.. المقاولون العرب يطمئن الجماهير على حالة أمير عابد رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الإسماعيلي بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام كما انفرد في الجول - "إيقاف هاني مباراة واحدة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية
أخر الأخبار
سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور ساعة | أمريكا
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم ساعة | الدوري المصري
تقرير: سانشو يرد على عرض روما ساعة | الكرة الأوروبية
"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي ساعة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها ساعة | الدوري المصري
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي ساعة | الكرة الأوروبية
لأول مرة منذ شهر.. عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511526/للمرة-الثانية-على-التوالي-أوسكار-رويز-يجتمع-بحكام-الجولة-السابقة-من-الدوري-لتقييم-مستواهم