للمرة الثانية على التوالي.. أوسكار رويز يجتمع بحكام الجولة السابقة من الدوري لتقييم مستواهم

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بحكام الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وذلك من أجل مناقشة ما جاء في مباريات الجولة من حالات وتقييم مستواهم وقراراتهم التحكيمية.

وقرر الكولومبي أوسكار رويز الاجتماع مع الحكام وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما فعل ذلك بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وأدار محمد العتباني مباراة غزل المحلة ضد سموحة. ومحمد عباس مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.

ومحمود ناصف مباراة إنبي ووادي دجلة، ومحمد معروف الأهلي وفاركو.

ومصطفى عثمان حرس الحدود والبنك الأهلي، وجلال أحمد بتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

وأحمد الغندور مباراة طلائع الجيش والمصري، وأمين عمر بيراميدز والإسماعيلي.

وحمادة القلاوي الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، ومحمود بسيوني زد وسيراميكا كليوباترا.