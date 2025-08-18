بعد تعرضه لحادث سير.. المقاولون العرب يطمئن الجماهير على حالة أمير عابد

نشر نادي المقاولون العرب بيانا مطمئنا بشأن حالة اللاعب أمير عابد عقب تعرضه لحادث سير أمس الأحد.

وجاء بيان النادي كالتالي:

نادي المقاولون العرب يؤكد أن لاعب الفريق أمير عابد بحالة جيدة بعد تعرضه لحادث سير في محيط النادي عقب مغادرته أمس، حيث يخضع فقط للملاحظة والفحوصات الطبية تحسبا لأي مضاعفات قبل مغادرته المركز الطبي للنادي.

ويشير النادي إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محسن صلاح وكافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد مكي قد تابعوا تطورات الحادث منذ وقوعه وأن اللاعب لا يعاني من أي إصابات خطيرة.

كما يوضح النادي أن اللاعب يعاني من بعض الكدمات فقط، في حين تعرضت سيارته لتلفيات كبيرة.

وقد وقع الحادث في محيط النادي بمدينة نصر وتم نقله على الفور إلى المركز الطبي للمقاولون العرب، حيث ما زال تحت الملاحظة للاطمئنان عليه بصورة نهائية تحسبًا لأي مضاعفات.

وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك بدون أهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، نالها من تعادله مع الأبيض.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 4 بالتساوي مع بيراميدز والأهلي وزد ومودرن سبورت وإنبي.

بينما يتصدر المصري ترتيب الدوري بـ6 نقاط.

