القائد مستمر.. توتنام يجدد عقد كريستيان روميرو

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

روميرو - توتنام

أعلن نادي توتنام تجديد عقد كريستيان روميرو لاعب الفريق.

وينتهي عقد روميرو في 2027.

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى 2029.

أخبار متعلقة:
رومانو: توتنام يرفع عرضه لضم إيزي توتنام يعلن تمديد عقد سبينس أثليتك توضح موقف مفاوضات توتنام لضم إيزي.. وإمكانية مشاركته ضد تشيلسي توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر

وقرر توماس فرانك مدرب توتنام في وقت سابق تعيين المدافع الأرجنتيني كقائد جديد للفريق.

وكان روميرو نائبًا للقائد سون إلى جانب جيمس ماديسون في أغسطس 2023، لكنه الآن سيتولى شارة القيادة.

سيُعلن توماس فرانك عن باقي قادة الفريق بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وفقا لما ذكره النادي عبر موقعه.

وقال فرانك: "لقد أجريت محادثة جيدة مع روميرو، وسيكون قائدنا".

وأضاف "لقد كان فخورًا وسعيدًا جدًا بذلك، وأعتقد أنه يمتلك جميع الصفات المناسبة".

روميرو انضم إلى توتنام قادمًا من أتالانتا في صيف 2021.

وشارك البالغ من العمر 27 عامًا في 100 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.

يذكر أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنام السابق انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انضم سون، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توتنهام في أغسطس 2015 ليصبح واحدا من أهم لاعبي النادي

خاض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 454 مباراة مع توتنام، مسجلاً 173 هدفًا، وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ النادي.

وتولى سون قيادة الفريق عام 2023، بعد رحيل هاري كين.

توتنام يجدد تعاقد كريستيان روميرو حتى 2029

نحن نعلم أنه علينا التدخل لتدعيم هذا المركز، ونعرف أيضا أنه يجب أن يكون اللاعبون قادرين على إضافة شيء مميز لهذا الفريق.

كريستيان روميرو توتنام الدوري الإنجليزي توماس فرانك
نرشح لكم
"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه سكاي: نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق الإيفواري سيبقى في إسبانيا.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو رومانو: تم الاتفاق والتفاصيل المالية.. بايلي إلى روما
أخر الأخبار
"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي 2 دقيقة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها 3 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة منذ شهر.. عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك 11 دقيقة | الدوري المصري
المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511524/القائد-مستمر-توتنام-يجدد-عقد-كريستيان-روميرو