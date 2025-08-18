القائد مستمر.. توتنام يجدد عقد كريستيان روميرو

أعلن نادي توتنام تجديد عقد كريستيان روميرو لاعب الفريق.

وينتهي عقد روميرو في 2027.

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى 2029.

Cuti's contract with you 🤝 pic.twitter.com/4w4Iz8MYA5 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025

وقرر توماس فرانك مدرب توتنام في وقت سابق تعيين المدافع الأرجنتيني كقائد جديد للفريق.

وكان روميرو نائبًا للقائد سون إلى جانب جيمس ماديسون في أغسطس 2023، لكنه الآن سيتولى شارة القيادة.

سيُعلن توماس فرانك عن باقي قادة الفريق بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وفقا لما ذكره النادي عبر موقعه.

وقال فرانك: "لقد أجريت محادثة جيدة مع روميرو، وسيكون قائدنا".

وأضاف "لقد كان فخورًا وسعيدًا جدًا بذلك، وأعتقد أنه يمتلك جميع الصفات المناسبة".

روميرو انضم إلى توتنام قادمًا من أتالانتا في صيف 2021.

وشارك البالغ من العمر 27 عامًا في 100 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.

يذكر أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنام السابق انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انضم سون، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توتنهام في أغسطس 2015 ليصبح واحدا من أهم لاعبي النادي

خاض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 454 مباراة مع توتنام، مسجلاً 173 هدفًا، وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ النادي.

وتولى سون قيادة الفريق عام 2023، بعد رحيل هاري كين.

نحن نعلم أنه علينا التدخل لتدعيم هذا المركز، ونعرف أيضا أنه يجب أن يكون اللاعبون قادرين على إضافة شيء مميز لهذا الفريق.