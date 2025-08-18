مدير ميلان الرياضي: هويلوند خيار جيد لنا ولكن

أوضح إيلي تاري المدير الرياضي لميلان أن راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد خيار جيد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تاري لقناة ميدياست: "هويلوند خيار جيد بالنسبة لنا، نحن نقيمه هذه الأيام لكن سوق الانتقالات لا يمكن التنبؤ به

وأتم "نحن نعلم أنه علينا التدخل لدعم هذا المركز، ونعرف أيضا أنه يجب أن يكون اللاعبون قادرين على إضافة شيء مميز لهذا الفريق".

وتم استبعاد هويلوند من قائمة الفريق التي واجهت أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن هويلوند عنيد ويحتاج للوقت والصبر من أجل إقناعه بالانضمام لميلان، ولهذا السبب استمر تاري المدير الرياضي في ميلان، في لندن بعد مواجهة الفريق ضد تشيلسي الودية.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن مسؤولي مانشستر يونايتد عقوا جلسة مع هويلوند بعد مباراة الفريق الودية أمام فيورنتينا في أولد ترافورد، وأخبروه أن الأولوية في المشاركة ستكون لـ بنجامين سيسكو، وماتيوس كونيا.

ولكن رفض هويلوند وكد أن بإمكانه البقاء تحت قيادة روبن أموريم ومنافسة الثنائي الجديد، لتتوقف الصفقة رغم اتفاق الناديين.

وانضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا في صيف 2023.

المهاجم الدنماركي صاحب الـ22 عاما خاض الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4.

لاجازيتا أشارت إلى أن المدير الرياضي لميلان منح مهلة أسبوع لحسم الصفقة، إلا سيبدأ النادي في إعادة النظر في خيارات أخرى.

إمكانية حل الوضع بسرعة. وقد منح المدير الرياضي الألباني نفسه أسبوعًا لإتمام الصفقة. وإلا فإن ميلان سيبدأ في إعادة النظر في خيارات أخرى.

ووضع النادي الإيطالي بدائل أخرى بعد فشل صفقة دوسان فلاهوفيتش، وتعثر إقناع هويلوند حتى الآن، ليتجه إلى نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، وجونكالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان.

