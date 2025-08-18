تقرير يكشف سبب انفتاح يوفنتوس على إعارة دوجلاس لويز إلى نوتنجهام

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - يوفنتوس

كشف تقرير من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن سبب انفتاح يوفنتوس على إعارة دوجلاس لويز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة فإن يوفنتوس منفتح على الإعارة بدلا من البيع المباشر لأن خلال العام المقبل ستنخفض أقساط يوفنتوس من شراء اللاعب البرازيلي من أستون فيلا.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن لاعب الوسط أعطى موافقته للانتقال إلى نوتنجهام بعد الاتفاق على البنود التعاقدية.

وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.

وضم الفريق الذي يقوده نونو سانتو في الصيف الحالي كل من دان ندوي من بولونيا وإيجور جيسوس وجاير كونيا من بوتافوجو وأنجوس جون من نورويتش سيتي بالإضافة إلى أوماري هوتشينسون من إبسويتش تاون.

كما اتفق نوتنجهام مع رين على التعاقد مع أرناود كاليمويندو مقابل 35 مليون يورو وفقا للتقارير الإخبارية.

