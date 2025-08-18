رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، تنظيم رحلات لنقل جماهير الفريق إلى القاهرة لحضور مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، وذلك بسبب نقلها من استاد الإسماعيلية الخاص بالإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد عن تواجد حافلات مجانية تتحرك من أمام مقر النادي في تمام الواحدة ظهرا وحتى الثانية ظهرا لنقل الجماهير إلى القاهرة.

وكان الاتحاد السكندري خسر أول مباراتين في الدوري أمام المصري ومودرن سبورت.

بينما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت وخسر من بيراميدز.