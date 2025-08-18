بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 17:57
كتب : FilGoal
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام، بسبب إغلاق استاد القاهرة للإصلاحات.
وسيتم غلق استاد القاهرة لمدة 10 أيام من أجل إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لأرضية الملعب.
وبذلك سيتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام.
وكانت رابطة الأندية أعلنت أيضا نقل مباراتي الزمالك المقبلتين إلى ضد مودرن سبورت وفاركو إلى استاد هيئة قناة السويس لنفس السبب.
ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري يوم 30 أغسطس الجاري.
كذلك سيتم نقل مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة إلى استاد السلام.
ومباراة مودرن سبورت ضد حرس الحدود إلى استاد هيئة قناة السويس.
