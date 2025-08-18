تقرير: روما يقترب من الاتفاق مع أستون فيلا لضم بايلي

اقترب نادي روما من الاتفاق مع نظيره أستون فيلا على التعاقد مع ليون بايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن روما اقترب من التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي على استعارة بايلي مقابل مليوني يورو مع إمكانية الشراء مقابل 23 مليون يورو.

وقال كريج باتلر وكيل أعمال اللاعب لصحيفة "ذا جلينر" الإنجليزية: " هناك حوالي خمسة أندية مهتمة باللاعب، لكنه لا يزال لاعبا في أستون فيلا، وهو يركز على ذلك في الوقت الحالي".

وأتم "روما ناد ومدينة جميلة، لذلك يجب أخذ أي فرصة تأتي منهم على محمل الجد والنظر فيها بعناية".

وبحسب قناة سبورت ميدياست في وقت سابق فإن روما عرض على أستون فيلا استعارة بايلي مقابل 4 ملايين يورو مع بند أحقية الشراء بـ 16 مليون يورو.

ويسعى روما إلى التعاقد مع جناحين هجومين لتدعيم فريق جيان بييرو جاسبريني.

وينتهي عقد اللاعب الجامايكي في 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع بايلي في صيف 2021 قادما من باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.

واستبعد أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا الجناح الأيمن من مباراة نيوكاسل التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وانتهت بدون أهداف.

وخاض بيلي 38 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وإجمالا، لعب بيلي مع أستون فيلا 144 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 24 آخرين.

تعاقدات روما

تعاقد الجيالوروسي خلال الصيف الجاري مع ديفيس فاسكيز من ميلان دون مقابل ورادوسلاف زيليزني من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واستعار روما أيضا دانييلي جيلاردي من هيلاس فيرونا مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء، وكذلك إيفان فيرجسون من برايتون مقابل 3 ملايين يورو بوجود بند أحقية الشراء.

ونيل العيناوي من لانس مقابل 23.5 مليون يورو وويسلي من فلامنجو بـ 25 مليون يورو ويعتبر الصفقة الأغلى له حتى الآن في الصيف.

