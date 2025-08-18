رومانو: بولونيا يقدم عرضا لـ إنتر لضم أسلاني

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

كريستيان أسلاني - إنتر

قدم نادي بولونيا عرضا إلى نظيره إنتر للتعاقد مع كريستيان أسلاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بولونيا يثق في إمكانية إقناع إنتر بعرضه لضم أسلاني البالغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 40% من نسبة إعادة البيع.

وينتهي تعاقد أسلاني مع إنتر في 2028.

وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من إيمبولي.

ولعب أسلاني مع إنتر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة 4 مباريات وصنع هدفا ولم يسجل.

وفي الموسم الماضي خاض أسلاني 35 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا شارك أسلاني في 99 مباراة وأحرز 4 أهداف وصنع 5.

إبلاغ أسلاني بالرحيل

أبلغ بييرو أوزيليو المدير الرياضي لإنتر لاعب الوسط بالرحيل في وقت سابق.

وقال أوزيليو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لقد أبلغنا كريستيان أسلاني بأننا نرى أنه من المناسب أن يغادر".

وأضاف "تم إبلاغ اللاعبين الذين يجب أن يغادروا النادي بذلك، وسنسعى لمساعدتهم في إيجاد الفرق التي تناسب رغباتهم".

ويفتتح إنتر موسمه بمواجهة منافسه تورينو في بطولة الدوري الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

