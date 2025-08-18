تقرير: العين يرسل خطابا رسميا للاتحاد الإماراتي يطالب بحكام أجانب لنهاية الموسم في الدوري
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 17:07
كتب : FilGoal
أرسل نادي العين خطابا رسميا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم يطالب بحكام أجانب حتى نهاية الموسم
وأصدر نادي العين بيانا رسميا ينتقد فيه مجموعة من القرارات التحكيمية التي اتخذت في لقاء الفريق ضد البطائح بالجولة الافتتاحية من الدوري الإماراتي.
ورد الاتحاد الإماراتي ببيان شديد اللهجة يرفض فيه التشكيك في نزاهة وكفاءة التحكيم في الإمارات.
وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن تقدم العين بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحكام أجانب.
وطلب العين حكام أجانب في كافة مبارياته حتى نهاية الموسم بالدوري.
وكان الاتحاد الإماراتي قد وصف بيان العين بأنه غير لائق ودعى الأندية للالتزام بالقيم الرياضية.
كما قرر الاتحاد الإماراتي اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقلل من عمل أو أداء الاتحاد الإماراتي.
