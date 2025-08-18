كما انفرد في الجول - "إيقاف هاني مباراة واحدة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 16:54

كتب : محمد جمال

عقوبات الجولة الثانية

أصدرت رابطة الأندية عقوباتها بشأن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت العقوبات توقيع غرامة مالية على محمد هاني لاعب النادي الأهلي بسبب الطرد أمام فاركو، وكذلك إيقاف كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز بعد طرده أمام الإسماعيلي.

كما تم توقيع غرامة مالية على محمود مرعي مدافع بيراميدز بسبب ارتدائه قميص يحمل رقما غير المسجل به في تقرير المباراة.

وجاءت عقوبات الجولة الثانية كالآتي:

الأهلي × فاركو

إيقاف محمد هاني لاعب الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن محمد معروف حكم المباراة لم تقرير إضافي بإدانة هاني كما تردد في وقت سابق.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

بيراميدز × الإسماعيلي

إيقاف إبراهيم بلاتي توريه لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

منع أحمد علي حسن من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

توقيع غرامة مالية على محمود مرعي لاعب فريق بيراميدز قبمتها 10000 جنيه وذلك بسبب أرتدائه قميص يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة.

إيقاف محمد إيهاب رشيد لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

حرس الحدود × البنك الأهلي

إيقاف محمد جابر لاعب فريق حرس الحدود مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطر.

توقيع غرامة مالية على فريق حرس الحدود قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

عقوبات الجولة محمد هاني كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز الأهلي
