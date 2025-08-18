كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 600 لاعب بشكل مختلف

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

كرنفال الدوري المصري 2025

أشقاء وأقارب وقصص متنوعة مختلفة وغريبة ضمن أبرز حكايات وقصص لاعبي الدوري المصري لموسم 2025 - 26.

هل تعلم أن أبناء العش الثلاثة بينهم ثنائي في الدوري المصري هذا الموسم بقميصي الأهلي وغزل المحلة، وأن عبد العزيز البلعوطي ابن عم علي جبر.

أرقام تاريخية للاعبين في الدوري وبقميص منتخب مصر، وكذلك قصص غريبة يمكنك أن تقرأها لأول مرة.

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية كرنفال كأس العالم - يوسف النصيري.. قاهر الإصابات وكاتب التاريخ الجديد للمغرب كرنفال إفريقيا للشباب - عبد الرحمن رشدان جوكر الدفاع صاحب التسديدات القوية في الأولمبياد (1) - حفل الافتتاح.. ميزانية ضعيفة وكرنفال ريو

FilGoal.com يقدم لكم كرنفال الدوري المصري الذي يكشف لكم قصصا مختلفا ومثيرة لأكثر من 600 لاعب في 21 فريقا مع انطلاق الموسم.

يمكنكم مطالعة كل قصص اللاعبين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

كما أن هناك إمكانية البحث عن لاعب أو فريق للوصول للمعلومات بشكل أكبر.

وسبق أن قدّم FilGoal.com لمتابعيه كرنفال كأس العالم 2022 وأيضا كرنفال الدوري المصري بداية من موسم 2023-24، وكرنفال أمم إفريقيا 2023 وأولمبياد باريس 2024.

الدوري المصري كرنفال الدوري
نرشح لكم
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الإسماعيلي بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام كما انفرد في الجول - "إيقاف هاني مباراة واحدة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية أمير عابد يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة
أخر الأخبار
تقرير يكشف سبب انفتاح يوفنتوس على إعارة دوجلاس لويز إلى نوتنجهام 3 دقيقة | ميركاتو
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الإسماعيلي 3 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابة لوكاكو.. ميدياست: نابولي يستهدف ضم زيركزي 13 دقيقة | ميركاتو
بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام 13 دقيقة | الدوري المصري
رغم إتمام الاتفاق.. فوتبول إيطاليا: سانشو يطلب مهلة قبل الموافقة على عرض روما 26 دقيقة | ميركاتو
جوارديولا يزيد الشكوك حول مستقبل لاعب مانشستر سيتي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: روما يقترب من الاتفاق مع أستون فيلا لضم بايلي 36 دقيقة | ميركاتو
رومانو: بولونيا يقدم عرضا لـ إنتر لضم أسلاني 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511510/كرنفال-الدوري-المصري-في-الجول-يكشف-قصص-أكثر-من-600-لاعب-بشكل-مختلف