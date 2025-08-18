كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 600 لاعب بشكل مختلف

أشقاء وأقارب وقصص متنوعة مختلفة وغريبة ضمن أبرز حكايات وقصص لاعبي الدوري المصري لموسم 2025 - 26.

هل تعلم أن أبناء العش الثلاثة بينهم ثنائي في الدوري المصري هذا الموسم بقميصي الأهلي وغزل المحلة، وأن عبد العزيز البلعوطي ابن عم علي جبر.

أرقام تاريخية للاعبين في الدوري وبقميص منتخب مصر، وكذلك قصص غريبة يمكنك أن تقرأها لأول مرة.

FilGoal.com يقدم لكم كرنفال الدوري المصري الذي يكشف لكم قصصا مختلفا ومثيرة لأكثر من 600 لاعب في 21 فريقا مع انطلاق الموسم.

وسبق أن قدّم FilGoal.com لمتابعيه كرنفال كأس العالم 2022 وأيضا كرنفال الدوري المصري بداية من موسم 2023-24، وكرنفال أمم إفريقيا 2023 وأولمبياد باريس 2024.