بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض تعديلًا عاجلًا بإضافة مادة مستقلة رقم 9 عن الانسحاب في لائحة المسابقات.

وذلك قبل 48 ساعة من انطلاقة أولى بطولاته في الموسم الرياضي الجديد، وهي بطولة السوبر السعودي.

وأشار التقرير إلى أنه تم إرسال اللائحة بعد التعديل، إلى جميع الأندية.

المادة رقم 9 التي شملت 4 فقرات، تتفرع منها 7 بنود تفصيلية عن حالات الانسحاب بما فيها، أحقية الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة النادي المنسحب، بعد إعلان جدول البطولة، بدفع التعويض المستحق عن كافة الأضرار أو الخسائر التي تسبب بها النادي المنسحب، على أن يحدد الاتحاد قيمة التعويض.

وشهدت اللائحة تعديلات أخرى، وهي، أنه في حال احتياج مسؤولي المباراة مزيدًا من الوقت لكتابة أحداث وحالات في تقرير المباراة، فيجب تزويد لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة المسابقات بتقرير إلحاقي في موعد أقصاه 11.00 صباح اليوم التالي من المباراة.

واستمر تزويد كل فريق بنسخة من تقرير حكم ومراقب المباراة على النظام الالكتروني بعد نهاية المباراة مباشرة، على أن يتم تزويد لجنة الانضباط والمسابقات بنسخة من تقريري الحكم والمراقب والتقارير الإلحاقية خلال ساعتين من نهاية المباراة.

ونوهت لجنة المسابقات أن هذه اللائحة التي اعتمدها مجلس الإدارة الخميس قبل الماضي، تلغي اللائحة السابقة المعتمدة في ديسمبر 2024، إذ تعد المرة الثالثة التي تعدل فيها لجنة المسابقات اللائحة منذ تولي ياسر المسحل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في 2019.

وتلقى اتحاد الكرة، 21 يوليو الماضي، خطابًا رسميًا، من نادي الهلال يتضمن تأكيد اعتذار فريقه الأول لكرة القدم عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، وتجنب الإرهاق بالدخول إلى منافسات الموسم الجديد خلال فترة الإعداد.

وفي اليوم التالي وافق اتحاد اللعبة عبر بيان على اعتذار الأزرق العاصمي، وشدد على أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة، على أن يتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد.

واختتم اتحاد اللعبة البيان بتأكيده على حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استنادًا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

و6 أغسطس الجاري، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، نادي الهلال بالحرمان من المشاركة في نسخة 2026ـ2027 على خلفية امتناعه عن المشاركة في البطولة التي تنطلق الثلاثاء في هونج كونج، مستندة في قرارها على مخالفة الهلال للمادة 59-3 من لائحة الانضباط، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلى حرمانه من مبالغ مالية مخصصة لمسابقة للموسم الرياضي 2025ـ2026، مشددة في الوقت ذاته على أن القرار قابل للاستئناف.

وفي 22 من الشهر الماضي، اعتمد اتحاد القدم رسميًا مشاركة أهلي جدة في كأس السوبر استنادًا إلى موقعه في جدول الترتيب، وفق الآلية التنظيمية المعتمدة بصفته حلّ خامسًا في الدوري السعودي.

ويلتقي اتحاد جدة أمام النصر يوم الثلاثاء، فيما يواجه القادسية منافسه أهلي جدة يوم الأربعاء.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.