قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة

أعلن ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الإسباني.

وظهر الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو في القائمة لأول مرة بعد انضمامه لصفوف الفريق.

كما تواجدت الصفقات الجديدة ترينت ألكسندر أرنولد وديان هاوسن وألفارو كاريراس.

ويلعب ريال مدريد أمام أوساسونا مساء الثلاثاء في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - ديان هاوسن.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارتش.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز.

ويغيب عن القائمة كل من جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا وفيرلاند ميندي للإصابة.

بينما يغيب أنتونيو روديجر بسبب تعرضه للإيقاف.

