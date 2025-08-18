أمير عابد يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى

تعرض أمير عابد مدافع المقاولون العرب لحادث سير بسيارته مساء أمس الأحد.

أمير عابد النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد تم نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وتعرض اللاعب لارتجاج في المخ وأجرى آشعة مقطعية من أجل الاطمئنان على صحته.

ويتابع نادي المقاولون العرب مع اللاعب تطورات حالته بعد نقله إلى المستشفى.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للاعب المقاولون العرب.

ويبلغ أمير عابد من العمر 36 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان أمير عابد قد انتقل إلى صفوف المقاولون العرب قادما من سموحة في صيف 2019.

وخاض أمير عابد مواجهة الزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وساهم أمير مع زملائه في الخروج بنقطة من مواجهة الزمالك على استاد القاهرة.