ديلي ميل: 24 ساعة حاسمة في صفقة انتقال ويسا إلى نيوكاسل
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 15:44
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة ديلي ميل أن الـ24 ساعة القادمة ستكون حاسمة في صفقة انتقال يوان ويسا من برينتفورد إلى نيوكاسل يونايتد.
يوان ويسا
النادي : برينتفورد
وأوضح التقرير أن نيوكاسل يأمل في التوصل لاتفاق مع برينتفورد خلال جولة جديدة من المفاوضات يوم الاثنين.
إدارة نيوكاسل تبحث عن مهاجم صريح جديد حتى تفكر جديا في بيع ألكسندر إيزاك.
لكن إذا لم تتم صفقة ويسا، فإن فرص رحيل إيزاك ستتضاءل بشكل كبير، وفقا للتقرير.
واستبعد الكونجولي يوان ويسا من قائمة مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام وتنجهام فورست.
يذكر أن نيوكاسل لا يرغب في دفع مبلغ كبير لضم ويسا، نظرا لأن عقده ينتهي مع برينتفورد ينتهي الصيف المقبل.
ويهتم نيوكاسل بالتعاقد مع ويسا، تحسبا لرحيل السويدي ألكسندر إيزاك الذي يرغب في الانتقال إلى تجربة جديدة، وسط مفاوضات جادة من ليفربول لضم اللاعب خلال الصيف الجاري.
وذكرت شبكة ذا أثلتيك إلى أن إيزاك أخبر إدارة ناديه أنه لن يلعب مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله، ويرغب في الانتقال إلى الريدز.
ويسا البالغ من العمر 28 عاما سجل الموسم الماضي 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.