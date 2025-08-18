سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا

يراقب برشلونة موقف الفرنسي بنجامين بافار مدافع فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بنجامين بافار النادي : إنتر برشلونة

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن بافار معروض على برشلونة للانضمام للفريق الكاتالوني في ظل اقتراب رحيله عن إنتر.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، يفضل جلب مدافع يلعب بقدمه اليسرى لتعويض إينييجو مارتينيز مدافع الفريق الذي انتقل إلى النصر السعودي.

سبورت أوضحت أنه من الصعب إيجاد بديل نظرا لسقف الرواتب في برشلونة.

وتلقى بافار عرضا سعوديا ولكنه يفضل اللعب في المستوى الأعلى في أوروبا.

وكان هانز فليك مديرًا فنيا لبايرن ميونيخ، وقت تواجد بنجامين بافار ضمن صفوف الفريق المتوج بالسداسية الأوروبية والمحلية.

ويستطيع بافار اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ويتمتع بخيرة دولية واسعة.

ولعب صاحب الـ29 عاما، 55 مباراة دولية مسجلا 5 أهداف، وساهم في تتويج الديوك بكأس العالم 2018 في روسيا.

وينتهي تعاقد بافار مع إنتر في صيف 2028.

وانضم بافار إلى إنتر في صيف 2023 بمبلغ يقارب 30 مليون يورو.