سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

بنجامين بافار - إنتر ضد بايرن ميونيخ

يراقب برشلونة موقف الفرنسي بنجامين بافار مدافع فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن بافار معروض على برشلونة للانضمام للفريق الكاتالوني في ظل اقتراب رحيله عن إنتر.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، يفضل جلب مدافع يلعب بقدمه اليسرى لتعويض إينييجو مارتينيز مدافع الفريق الذي انتقل إلى النصر السعودي.

أخبار متعلقة:
تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن سكاي: بافار يغيب عن مواجهة برشلونة للإصابة بعد احتفاله ضد فريقه السابق.. بافار يعتذر لجماهير بايرن ميونيخ

سبورت أوضحت أنه من الصعب إيجاد بديل نظرا لسقف الرواتب في برشلونة.

وتلقى بافار عرضا سعوديا ولكنه يفضل اللعب في المستوى الأعلى في أوروبا.

وكان هانز فليك مديرًا فنيا لبايرن ميونيخ، وقت تواجد بنجامين بافار ضمن صفوف الفريق المتوج بالسداسية الأوروبية والمحلية.

ويستطيع بافار اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ويتمتع بخيرة دولية واسعة.

ولعب صاحب الـ29 عاما، 55 مباراة دولية مسجلا 5 أهداف، وساهم في تتويج الديوك بكأس العالم 2018 في روسيا.

وينتهي تعاقد بافار مع إنتر في صيف 2028.

وانضم بافار إلى إنتر في صيف 2023 بمبلغ يقارب 30 مليون يورو.

بافار إنتر برشلونة هانز فليك
نرشح لكم
سكاي: برمنجهام يسعى لإعادة تشامبرلين إلى إنجلترا تقرير يكشف سبب انفتاح يوفنتوس على إعارة دوجلاس لويز إلى نوتنجهام بعد إصابة لوكاكو.. ميدياست: نابولي يستهدف ضم زيركزي رغم إتمام الاتفاق.. فوتبول إيطاليا: سانشو يطلب مهلة قبل الموافقة على عرض روما تقرير: روما يقترب من الاتفاق مع أستون فيلا لضم بايلي رومانو: بولونيا يقدم عرضا لـ إنتر لضم أسلاني رومانو: مانشستر سيتي يقرر إعارة موهبته النرويجية إلى ميدلسبره ديلي ميل: 24 ساعة حاسمة في صفقة انتقال ويسا إلى نيوكاسل
أخر الأخبار
سكاي: توتنام يجدد عقد كريستيان روميرو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير ميلان الرياضي: هويلوند خيار جيد لنا ولكن 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: برمنجهام يسعى لإعادة تشامبرلين إلى إنجلترا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف سبب انفتاح يوفنتوس على إعارة دوجلاس لويز إلى نوتنجهام 21 دقيقة | ميركاتو
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الإسماعيلي 21 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابة لوكاكو.. ميدياست: نابولي يستهدف ضم زيركزي 31 دقيقة | ميركاتو
بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام 31 دقيقة | الدوري المصري
رغم إتمام الاتفاق.. فوتبول إيطاليا: سانشو يطلب مهلة قبل الموافقة على عرض روما 44 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511503/سبورت-بافار-معروض-على-برشلونة-وسقف-الرواتب-عائقا