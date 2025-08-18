نوير يوضح.. هل يفكر في العودة لمنتخب ألمانيا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

أوضح المخضرم مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أنه لا يفكر في العودة لصفوف المنتخب الألماني بعد اعتزاله اللعب دوليا قبل عام.

وقال نوير في تصريحات لقناة SAT.1: "هل أفكر في العودة إلى المنتخب الألماني؟ لا. أنا أفكر في بايرن ميونيخ فقط".

وأضاف "أفكر في تقديم أفضل أداء ممكن دائمًا، ومساعدة الفريق وتحقيق النجاح".

وأعلن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ في أغسطس الماضي التوقف عن تمثيل المنتخب الألماني والاعتزال دوليا.

وشهد صيف 2024 اعتزال أكثر من نجم على الصعيد الدولي مثل نوير وتوماس مولر وإلكاي جوندوجان.

وارتدى البالغ من العمر 38 عاما قميص المنتخب الألماني على مدار 15 عاما لعب خلالها 124 مباراة دولية.

مانويل نوير هو الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

وذلك حين شارك مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

باشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

