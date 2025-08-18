سكاي: أستون فيلا يبدأ مفاوضات ضم نيكولاس جاكسون

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

وضع أستون فيلا الإنجليزي المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في القائمة المختصرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت سكاي سبورتس، أن أستون فيلا يراقب وضع نيكولاس عن كثب، وبدأ مفاوضات ضمه بالفعل.

وأوضحت سكاي، أن عدد من الأندية أبدت اهتمامها بضم نيكولاس جاكسون بينهم بايرن ميونيخ ولكن لم يتم الانتقال.

وأتمت "نيكولاس جاكسون على وشك مغادرة تشيلسي وفي طريقه إلى أستون فيلا".

وتعادل أستون فيلا في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي سلبيا دون أهداف.

ويضم أستون فيلا بين صفوفه أولي واتكنز مهاجما للفريق.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ذكرت سابقا أن جاكسون يرغب في الرحيل عن تشيلسي بعد تعاقد البلوز مع جواو بيدرو، وليام ديلاب، ليخرج السنغالي من حسابات إنزو مارسيكا المدير الفني للفريق.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

وتوج تشيلسي الموسم الماضي ببطولتي دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، كما حصد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

