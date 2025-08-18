نوتنجهام فورست يضم هداف رين

أعلن نادي نوتنجهام فورست يوم الإثنين تعاقده مع المهاجم الفرنسي أرنو كاليمويندو قادما من ستاد رين.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على عقد يربطه بفورست لمدة 5 سنوات.

ولم يعلن نوتنجهام قيمة الصفقة ولكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 31 مليون يورو.

وقال كاليمويندو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "عندما سمعت باهتمام نوتنجهام فورست شعرت بالفخر، إنها لحظة مميزة بالنسبة لي، لقد انضممت لفريق يملك تاريخا عظيما".

وأضاف "أنا جاهز للتحدي، لقد مررت بموسم جيد الموسم الماضي، لكني أريد الوصول إلى مستوى جديد مع فورست".

وتابع "لا أطيق الانتظار للعب في الدوري الإنجليزي وعلى ملعب سيتي جراوند".

وقدم كاليمويندو أداءً مميزا مع رين في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، إذ سجل 18 هدفاً وصنع 4 خلال 34 مباراة.