مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق

نفى مصدر من اتحاد الكرة الأنباء المنتشرة بشأن إيقاف محمد معروف حكم مواجهة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية.

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء استبداله.

شهد تقرير محمد معروف وفقا لما علمه FilGoal.com مفاجأة بعدم إرسال تقرير إضافي يدين محمد هاني لاعب الأهلي كما تردد في وقت سابق مما يعني إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم يتم إيقاف محمد معروف كما يشاع".

وأوضح "معروف حكم مميز ولديه مباراة دولية في التوقف الدولي المقبل، كما أن لجنة الحكام ترى أنه إدارة مواجهة الأهلي ضد فاركو بشكل جيد".

وتابع "لا نعلم سبب انتشار شائعات بشأن إيقاف أو عقوبات الحكام، وسياسة لجنة الحكام من الأساس عدم الإعلان عن أي عقوبات".

واختتم المصدر تصريحاته "معروف لن يخضع للتحقيق لكنه سيتواجد في جلسة مع لجنة الحكام رفقة عدد من الحكام الذين أدارو الجولة الثانية لمناقشة بعض الأمور الفنية".

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.