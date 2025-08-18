مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 14:30

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الحكم محمد معروف

نفى مصدر من اتحاد الكرة الأنباء المنتشرة بشأن إيقاف محمد معروف حكم مواجهة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية.

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء استبداله.

شهد تقرير محمد معروف وفقا لما علمه FilGoal.com مفاجأة بعدم إرسال تقرير إضافي يدين محمد هاني لاعب الأهلي كما تردد في وقت سابق مما يعني إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد في الجول يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات كأس العالم

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم يتم إيقاف محمد معروف كما يشاع".

وأوضح "معروف حكم مميز ولديه مباراة دولية في التوقف الدولي المقبل، كما أن لجنة الحكام ترى أنه إدارة مواجهة الأهلي ضد فاركو بشكل جيد".

وتابع "لا نعلم سبب انتشار شائعات بشأن إيقاف أو عقوبات الحكام، وسياسة لجنة الحكام من الأساس عدم الإعلان عن أي عقوبات".

واختتم المصدر تصريحاته "معروف لن يخضع للتحقيق لكنه سيتواجد في جلسة مع لجنة الحكام رفقة عدد من الحكام الذين أدارو الجولة الثانية لمناقشة بعض الأمور الفنية".

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

الأهلي فاركو حكم محمد معروف
نرشح لكم
أمير عابد يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع "نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون "تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي مصدر من المصري لـ في الجول: مخاوف من تعيين عبد العزيز السيد لمواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية 5 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: ماستانتونو قد يشارك أمام أوساسونا.. وشائعات كثيرة لحقت بـ رودريجو 19 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير عابد يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى 49 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: 24 ساعة حاسمة في صفقة انتقال ويسا إلى نيوكاسل 50 دقيقة | ميركاتو
سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا ساعة | ميركاتو
نوير يوضح.. هل يفكر في العودة لمنتخب ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: أستون فيلا يبدأ مفاوضات ضم نيكولاس جاكسون ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511497/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-إيقاف-معروف-غير-صحيح-وهذه-حقيقة-تحويله-للتحقيق