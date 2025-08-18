النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 14:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر السعودي عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة أديداس.
وكشف النصر يوم الاثنين عن القميص الجديد المكون من اللونين الأصفر والكحلي.
ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي كحلي بتفاصيل صفراء، وجوارب صفراء.
وسيظهر القميص الجديد لأول مرة يوم الثلاثاء.
وذلك في مباراة الفريق ضد اتحاد جدة في نصف نهائي السوبر السعودي.
وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي الفريق، على رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.
ويستخدم كل قميص أساسي أصلي تقنية adidas HEAT.RDY لتحسين الراحة والتحكم في الرطوبة، بما في ذلك دمج نسيج شبكي مُهيكل في المناطق الرئيسية وقماش مُصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد في مؤخرة العنق لتوفير تهوية مُستمرة.
