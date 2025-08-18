خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 13:50

كتب : محمد جمال

الزمالك

يستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباراتي الزمالك المقبلتين ضد كل من مودرن سبورت وفاركو بدلا من استاد القاهرة.

وكان FilGoal.com قد كشف أمس الأحد عن اتجاه بغلق استاد القاهرة لمدة 10 أيام من أجل الصيانة بعد شكاوى الأندية بسبب سوء أرضية الملعب.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم الاستقرار على استضافة استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهتي الزمالك المقبلتين.

إذ يحل الزمالك ضيفا على مودرن سبورت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما يستضيف الزمالك فريق فاركو في الجولة الرابعة يوم 26 أغسطس الجاري على نفس الملعب هيئة قناة السويس.

ويأتي ذلك بدلا من إقامة المباراتين على استاد القاهرة الذي تم إغلاقه من أجل الصيانة.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس المباراتين المقبلتين للزمالك كونه الملعب البديل لكل من الزمالك ومودرن سبورت.

ومن المقرر أن يعود استاد القاهرة لاستقبال المباريات من جديد يوم 30 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز.

وهناك 5 مباريات من المقرر نقلها خلال الفترة المقبلة بسبب استضافة استاد القاهرة لهم في 10 أيام.

وتأتي المباريات كالآتي:

الجولة الثالثة

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية - 19 أغسطس

مودرن سبورت × الزمالك - 21 أغسطس

الجولة الرابعة

زد × وادي دجلة - 25 أغسطس

الزمالك × فاركو - 26 أغسطس

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × طلائع الجيش - 29 أغسطس

