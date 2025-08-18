هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026

سيباستيان هالر مهاجم أوتريخت الهولندي

أعلن نادي أوتريخت الهولندي يوم الاثنين ضم الإيفواري سيباستيان هالر بشكل دائم بعد نهاية إعارته من بوروسيا دورتموند.

ولعب هالر - 31 عاما - في صفوف خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

ووقع المهاجم الإيفواري على عقد يربطه بالنادي الهولندي حتى صيف 2026.

يذكر أن هالر لعب مع ليجانيس الإسباني على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم الماضي، لكنه لم يشارك سوى في 9 مباريات، حتى انتقل إلى أوتريخت في يناير الماضي.

وقتها عاد هالر لأوتريخت الذي لعب في صفوفه 98 مباراة في الفترة من 2015 إلى 2017.

ولعب سيباستيان 18 مباراة في النصف الثاني من الموسم الماضي مع أوتريخت وسجل 6 أهداف.

هالر كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو 2022 بعد فترة قصيرة من انضمامه لدورتموند.

وخضع اللاعب الإيفواري للعلاج عن طريق جلسات الكيماوي والخضوع لأكثر من عملية جراحية.

وبعد عودته توج مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2023.

